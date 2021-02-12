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UMUT ÜNVER
• 12 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:

Yosi Mizrahi: Ben hancıyım onlar yolcu!

Oyuncu Yosi Mizrahi, geçtiğimiz sene nikah masasına oturduğu İngilizce öğretmeni eşi İdil Kazak’la birlikte önceki gün Levent’te görüntülendi.

UMUT ÜNVER
• 12 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Motosikletlerine binmeye hazırlanan çiftten Yosi Mizrahi, "Pandemi nasıl geçiyor?" sorusuna, "Evde temizlikle geçti. Çamaşır sularıyla teşviki mesaimiz devam ediyor, yapacak bir şey yok. Bez dolgusu silerek, her türlü raf, çerçeve tadilatı, motoru yıkayarak geçecek herhalde. Bir senedir evdeyim tiyatrolar kapandığı için. Erken emeklilik durumu bana çok uygun değil. Biraz bunaldım" yanıtını verdi.

2AKILLI ADAM SCOOTER KULLANIR

"AKILLI ADAM SCOOTER KULLANIR"

Motosiklet sürücüsü olan 49 yaşındaki oyuncu ve sunucu, kaskını takıp kurallara uyarken, "Akıllı adam İstanbul trafiğinde scooter kullanır" şeklinde konuştu.

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Mizrahi, "Evlilik nasıl gidiyor?" sorusu üzerine eşine dönerek, "Nasıl gidiyor tatlım?” diye sordu. İdil Kazak ise "İyi gidiyor, pandemi sürecini birbirimizi kesmeden atlattık" diyerek espri yaptı.

4ZAMANINDA MAGAZİN DERGİLERİNDEN CAST YAPARLARDI

"ZAMANINDA MAGAZİN DERGİLERİNDEN CAST YAPARLARDI"

"Yapımcıların sosyal medyada takipçi sayısı çok olan oyuncuları tercih ettiği" yorumuna Mizrahi, "10 milyon takipçinin reytinge faydası var mıdır, zannetmiyorum. İşin gerçeğini söylemek gerekirse, Instagram'da sahte takipçi alan var. Bir de çok fazla çocuk takipçi bulunuyor. Çocuk takipçinin Prime-Time'da yayınlanan bir diziye reyting olarak bir karşılığı var mıdır? Sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

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Ünlü oyuncu, Bu bir tercih meselesi. Bir şey diyemiyorum, tabi ki yapımcı ve kanalın tercihidir. Oyuncunun işi iyi yapıp yapmadığına bakmak lazım. İşini ahlaklı yapıyor mu, düzgün yapıyor mu? Ona bakıp karar vermek lazım" dedi.

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Yosi Mizrahi, "Yapımcılar oyunculuğa mı, yoksa tanınırlığa mı bakıyor?" sorusuna, "Sosyal medyada fazla görünürlüğe bakıyorlar. Bu yeni bir şey değil. Zamanında da bazı yapımcı ağabeyler, arkadaşlar magazin dergilerinden cast yaparlardı. Bunun da gelip geçici olduğunu düşünüyorum. Her zaman söylüyorum; ben hancıyım, onlar yolcu" yanıtını verdi.

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HABER: UMUT ÜNVER / MİLLİYET

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