Yosi Mizrahi: Ben hancıyım onlar yolcu!

Ünlü oyuncu, Bu bir tercih meselesi. Bir şey diyemiyorum, tabi ki yapımcı ve kanalın tercihidir. Oyuncunun işi iyi yapıp yapmadığına bakmak lazım. İşini ahlaklı yapıyor mu, düzgün yapıyor mu? Ona bakıp karar vermek lazım" dedi.