UMUT ÜNVER
• 12 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Yosi Mizrahi: Ben hancıyım onlar yolcu!
Oyuncu Yosi Mizrahi, geçtiğimiz sene nikah masasına oturduğu İngilizce öğretmeni eşi İdil Kazak’la birlikte önceki gün Levent’te görüntülendi.
UMUT ÜNVER
• 12 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
1
Motosikletlerine binmeye hazırlanan çiftten Yosi Mizrahi, "Pandemi nasıl geçiyor?" sorusuna, "Evde temizlikle geçti. Çamaşır sularıyla teşviki mesaimiz devam ediyor, yapacak bir şey yok. Bez dolgusu silerek, her türlü raf, çerçeve tadilatı, motoru yıkayarak geçecek herhalde. Bir senedir evdeyim tiyatrolar kapandığı için. Erken emeklilik durumu bana çok uygun değil. Biraz bunaldım" yanıtını verdi.
3
Mizrahi, "Evlilik nasıl gidiyor?" sorusu üzerine eşine dönerek, "Nasıl gidiyor tatlım?” diye sordu. İdil Kazak ise "İyi gidiyor, pandemi sürecini birbirimizi kesmeden atlattık" diyerek espri yaptı.
4
"ZAMANINDA MAGAZİN DERGİLERİNDEN CAST YAPARLARDI"
"Yapımcıların sosyal medyada takipçi sayısı çok olan oyuncuları tercih ettiği" yorumuna Mizrahi, "10 milyon takipçinin reytinge faydası var mıdır, zannetmiyorum. İşin gerçeğini söylemek gerekirse, Instagram'da sahte takipçi alan var. Bir de çok fazla çocuk takipçi bulunuyor. Çocuk takipçinin Prime-Time'da yayınlanan bir diziye reyting olarak bir karşılığı var mıdır? Sanmıyorum" ifadelerini kullandı.
5
6