UMUT ÜNVER
• 30 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Zafer Ergin karakolluk oldu!
Kanal D ekranlarında yayınlanan fenomen dizi 'Arka Sokaklar'da 'Emniyet Amiri Rıza Soylu' karakterine hayat veren usta oyuncu Zafer Ergin, karakolluk oldu.
UMUT ÜNVER
• 30 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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"SİZİN YAPTIĞINIZ İŞİN HESABINI BİZDEN SORUYORLAR"
Dizi nedeniyle yaşadıkları bazı hoş anıları anlatan 'Arka Sokaklar'ın 'Rıza Baba'sı, “Emniyetten bazı dostlarım, ‘Sizin yaptığınız işin hesabını bizden soruyorlar; 'Onlar çabucak hallediyor' diyorlar'. Tabii bu yaptığımız bir oyun. İyiye, doğruya gittiğimizin farkındayız. Bu yolda devam ediyoruz, devam da edeceğiz” demişti.
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