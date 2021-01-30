Geri Dön
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin Haberleri Zafer Ergin karakolluk oldu!
UMUT ÜNVER
• 30 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:

Zafer Ergin karakolluk oldu!

Kanal D ekranlarında yayınlanan fenomen dizi 'Arka Sokaklar'da 'Emniyet Amiri Rıza Soylu' karakterine hayat veren usta oyuncu Zafer Ergin, karakolluk oldu.

UMUT ÜNVER
• 30 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

Zafer Ergin, geçtiğimiz gün Etiler'de kendisinden döviz bozmasını istediğini söyleyen bir vatandaştan şüphelendi.

2

78 yaşındaki oyuncu, söz konusu şahsı yanına alarak, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne başvurdu.

3DÖVİZLER SAHTE DEĞİLMİŞ

"DÖVİZLER SAHTE DEĞİLMİŞ"

Bir saatlik soruşturma sonrası usta sanatçı, "İkimiz de şikayetçi olmadık. Dövizler de sahte değilmiş. Çok bağırıp, çağırınca şüphelendim. Karakolda ufak bir polisiye macera yaşadık" şeklinde konuştu.

4SİZİN YAPTIĞINIZ İŞİN HESABINI BİZDEN SORUYORLAR

"SİZİN YAPTIĞINIZ İŞİN HESABINI BİZDEN SORUYORLAR"

Dizi nedeniyle yaşadıkları bazı hoş anıları anlatan 'Arka Sokaklar'ın 'Rıza Baba'sı, “Emniyetten bazı dostlarım, ‘Sizin yaptığınız işin hesabını bizden soruyorlar; 'Onlar çabucak hallediyor' diyorlar'. Tabii bu yaptığımız bir oyun. İyiye, doğruya gittiğimizin farkındayız. Bu yolda devam ediyoruz, devam da edeceğiz” demişti.

5

Geçtiğimiz aylarda başrolünde yer aldığı 'Arka Sokaklar' dizisinden bahseden oyuncu, "15 yılı devirdik, şimdi ikinci 15'e başladık" ifadelerini kullanmıştı.

6

Zafer Ergin, "Diziye 5-6 yaşlarında başlayanlar şimdi kocaman oldu, onları eğittik, büyüttük. Öğretmen ve avukat olanlar var; ben de 8 yaşındaydım, beraber büyüdük" diyerek espri yapmıştı.

7

HABER: UMUT ÜNVER / MİLLİYET

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri

Son dakika - Transferde Ali Akman bombası! Yeni adresi belli oldu...

Gaziantep - Galatasaray maçına Onyekuru damgası! "O nasıl dokunuş"

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci pazarlığı! Göksel Gümüşdağ'dan ilk açıklama...

Gaziantep FK - Galatasaray maçından görüntüler!

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet