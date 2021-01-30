• 30 Ocak 2021 - 10:33 • Son Güncelleme:
Zeyno Günenç'in gençlik fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Bir döneme damga vuran 'Çocuklar Duymasın' dizisinde 'Gönül' karakterine hayat veren oyuncu Zeyno Günenç, yıllar öncesinden çekilmiş bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu.
• 30 Ocak 2021 - 10:33 • Son Güncelleme:
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2002 yılında yayın hayatına başlayan 'Çocuklar Duymasın', ekranların en uzun soluklu işlerinden biri olurken; dizide yer alan oyuncuların yıllar içindeki değişimleri de dikkat çekiyor.
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