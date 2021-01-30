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• 30 Ocak 2021 - 10:33 • Son Güncelleme:

Zeyno Günenç'in gençlik fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Bir döneme damga vuran 'Çocuklar Duymasın' dizisinde 'Gönül' karakterine hayat veren oyuncu Zeyno Günenç, yıllar öncesinden çekilmiş bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu.

• 30 Ocak 2021 - 10:33 • Son Güncelleme:
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2002 yılında yayın hayatına başlayan 'Çocuklar Duymasın', ekranların en uzun soluklu işlerinden biri olurken; dizide yer alan oyuncuların yıllar içindeki değişimleri de dikkat çekiyor.

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O isimlerden biri de dizide 'Dominant Teyze Gönül'ü canlandıran Zeyno Günenç oldu. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan güzel oyuncu, yaptığı paylaşımlarla zaman zaman adından söz ettiriyor.

3TAKİPÇİLERİNİ GEÇMİŞE GÖTÜRDÜ

TAKİPÇİLERİNİ GEÇMİŞE GÖTÜRDÜ

Bir süredir gözlerden uzak olan Zeyno Günenç, son paylaşımıyla gündem oldu. Oyuncu, 1988 yılında çekilmiş olan bir fotoğrafını yayınladı.

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Günenç, bu kareye, "1988 yılı kardeşim Elif'le Halikarnas girişi. Şu an olan bütün trendleri biz zaten uygulamıştık pardon yani" notunu düştü.

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53 yaşındaki Zeyno Günenç'in paylaşımına düştüğü not dikkat çekerken; yıllar içindeki değişimi de gündem oldu.

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