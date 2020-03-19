'Game of Thrones' oyuncusu Indira Varma'nın corona virüs testi pozitif çıktı

46 yaşındaki İngiliz oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda corona virüs yüzünden 'yatağa çakılı' kaldığını belirtip takipçilerine "Güvende ve sağlıklı kalın ve dostlarınıza kibar davranın" dedi. Varma, paylaşımında Covid 19'dan "o" diyerek söz etti ve "Onunla birlikte yataktayım ve bu hiç hoş değil" diye yazdı.

Indira Varma, hastalığa yakalandığı sırada Anton Çehov'un Martı adlı oyununun provalarını sürdürüyordu. Ekipte 'Taht Oyunları' dizisindeki rol arkadaşlarından Emilia Clarke de yer alıyordu. Corona virüs salgını nedeniyle oyunun provaları da bir süre önce durdurulmuştu.



