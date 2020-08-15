MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Gamze Aksu-Orhun Ozan çifti, komşularıyla mahkemelik oldu
15.08.2020 - 16:01 |

Gamze Aksu-Orhun Ozan çifti, komşularıyla mahkemelik oldu

Oyuncu Gamze Aksu ile eşi Orhun Ozan, önceden husumetli oldukları komşularını darp etti. Komşu da çiftin darbelerine karşılık verdi. Olayla ilgili soruşturma açıldı. Gamze Aksu-Orhun Ozan çifti 2 bin TL, komşu ise 4 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

Gamze Aksu-Orhun Ozan çifti, komşularıyla mahkemelik oldu
ABONE OL

İstanbul Sarıyer'de aynı binada altlı üstlü komşu olan Gamze Aksu-Orhun Ozan çifti ile Ali Eğilmez arasında husumet vardı. 15 Nisan 2019 tarihinde çift, Eğilmez ile karşılaştı. İkili, bahçede mangal yapıyordu. Taraflar arasında yeniden tartışma yaşandı. Eğilmez, çifte sinkaflı sözler sarf etti. Yaşanan tartışma kısa süre sonra arbedeye dönüştü ve taraflar birbirlerini darp etti. İddiaya göre Eğilmez, kendisini darp eden çiftin darbelerinden kurtulup mutfaktan aldığı bıçakla üst kata çıkarak onları tehdit etti.

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; olay yerine giden polislerin tutanağı sonrası soruşturma başlatıldı ve Gamze Aksu-Orhun Ozan ile komşunun müşteki-şüpheli olduğu dava açıldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada, mahkeme Eğilmez'in, 'silahla tehdit' suçundan beraatına, hakaret suçundan 2 bin 180 TL adli para cezasına, 'kasten yaralama' suçundan ise 4 bin TL adli para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

Mahkeme, Gamze Aksu-Orhun Ozan çiftinin 'kasten yaralama' suçundan 2 bin TL adli para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Taraflar hakkında verilen cezalar, 5 yıl boyunca denetim altına alındı.

Komşu, hakkında verilen karara itiraz edince, dosya üst mahkeme olan Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi.

Magazin Haberleri Bülteni (15 Ağustos 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ezgi Mola’dan sevgilisine: Mustafa Bey inanılmaz, ecelinize mi susadınız?

Ezgi Mola’dan sevgilisine: Mustafa Bey inanılmaz, ecelinize mi susadınız?

Taktırdığı silikonlar nedeniyle kansere yakalanan Ceylan Atınç'ın doktoru konuştu

Taktırdığı silikonlar nedeniyle kansere yakalanan Ceylan Atınç'ın doktoru konuştu

Gonca Vuslateri hastane odasından paylaştı!

Gonca Vuslateri hastane odasından paylaştı!

Eser Yenenler: Cennetten çiçek mi topluyorum?

Eser Yenenler: Cennetten çiçek mi topluyorum?

Sıradaki Haber