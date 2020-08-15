Gamze Aksu-Orhun Ozan çifti, komşularıyla mahkemelik oldu

İstanbul Sarıyer'de aynı binada altlı üstlü komşu olan Gamze Aksu-Orhun Ozan çifti ile Ali Eğilmez arasında husumet vardı. 15 Nisan 2019 tarihinde çift, Eğilmez ile karşılaştı. İkili, bahçede mangal yapıyordu. Taraflar arasında yeniden tartışma yaşandı. Eğilmez, çifte sinkaflı sözler sarf etti. Yaşanan tartışma kısa süre sonra arbedeye dönüştü ve taraflar birbirlerini darp etti. İddiaya göre Eğilmez, kendisini darp eden çiftin darbelerinden kurtulup mutfaktan aldığı bıçakla üst kata çıkarak onları tehdit etti.

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; olay yerine giden polislerin tutanağı sonrası soruşturma başlatıldı ve Gamze Aksu-Orhun Ozan ile komşunun müşteki-şüpheli olduğu dava açıldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada, mahkeme Eğilmez'in, 'silahla tehdit' suçundan beraatına, hakaret suçundan 2 bin 180 TL adli para cezasına, 'kasten yaralama' suçundan ise 4 bin TL adli para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

Mahkeme, Gamze Aksu-Orhun Ozan çiftinin 'kasten yaralama' suçundan 2 bin TL adli para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Taraflar hakkında verilen cezalar, 5 yıl boyunca denetim altına alındı.

Komşu, hakkında verilen karara itiraz edince, dosya üst mahkeme olan Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi.