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20.06.2020 - 08:38 |

Gamze Karaman: Keşke 4 çocuğum olsa

Bir çocuk annesi '2003 Miss Model of Turkey' birincisi Gamze Karaman, ikinci çocuğu çok istediklerini belirterek "Keşke 4 çocuğum olsa" dedi.

Gamze Karaman: Keşke 4 çocuğum olsa
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Posta'dan Halil Kalmuk'un haberine göre; Gamze Karaman, 2017’de inşaatçı Nedim Keçeli ile evlenmiş, 8 Temmuz 2018’de oğlu Yaman’ı kucağına almıştı. Karantina günlerini İstanbul’da geçiren Gamze Karaman Keçeli, kontrollü sosyal hayata geçmemiz ile birlikte Bodrum’a gitti.

'2003 Miss Model of Turkey' birincisine ikinci çocuğu düşünüp düşünmediği soruldu. Karaman, “Çok istiyoruz. Keşke 4 çocuğum olsa. Ama Yaman daha çok küçük. Biraz büyümesini, 4 yaşına gelmesini bekliyoruz. Tabii bu işler nasip, kısmet” yanıtını verdi. 

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