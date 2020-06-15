Gamze Özçelik’e 'Sınırsız İyilik Ödülü'

Gamze Özçelik, ‘’En büyük ödülü Allah bu yola girmeyi nasip ederek verdi. Ne kadar şükretsem az. Bizim için en büyük mutluluk yeryüzünde bir canın gülümsemesine vesile olabilmek. Sizin bu ödülünüzü her gördüğümde inşallah o arşınladığımız yolları, o başını okşadığımız yetimleri, belki susuz bir canın su bulmasına vesile olmamızı hatırlayacağım’’ dedi.