15.06.2020 - 14:50 |
Gamze Özçelik’e 'Sınırsız İyilik Ödülü'
Bu yıl ilki gerçekleştirilen tematik film festivali ‘Uluslararası Göç Filmleri Festivali‘artırılmış gerçeklikle’ düzenlenen yeni nesil açılış töreniyle başladı.
Gamze Özçelik, ‘’En büyük ödülü Allah bu yola girmeyi nasip ederek verdi. Ne kadar şükretsem az. Bizim için en büyük mutluluk yeryüzünde bir canın gülümsemesine vesile olabilmek. Sizin bu ödülünüzü her gördüğümde inşallah o arşınladığımız yolları, o başını okşadığımız yetimleri, belki susuz bir canın su bulmasına vesile olmamızı hatırlayacağım’’ dedi.
Oyuncu Mehmet Aslantuğ, eşi Arzum Onan ile oğulları Can'ı bekledikleri anları yayınladıGeçtiğimiz günlerde Instagram hesabı açarak sosyal medyaya merhaba diyen Mehmet Aslantuğ, son paylaşımıyla duygulandırdı. Aslantuğ, eşi Arzum Onan ile oğulları Can'ı bekledikleri anları yayınladı.