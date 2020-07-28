Garip filmi nerede ne zaman kaç yılında çekildi? İşte Garip filmi konusu ve oyuncu kadrosu

İstanbul Beşiktaş'ta çekilen 1986 yapımı Türk filmi Garip bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Onlarca kez TV ekranında izleyici ile buluşmasına rağmen ilk günkü gibi her defasında yeniden kendisini izlettiren Kemal Sunal filmlerinden bir tanesi olarak öne çıkan Garip filmiyle ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...



GARİP FİLMİ KONUSU NEDİR?

İstanbul'da çekilen filmde Kemal geçinmek için binbir türlü iş yapan, futbol meraklısı bir gençtir. Ekmeğini taştan çıkaran delikanlı, bir gün bir kenara bırakılmış, kundakta bir bebek bulur. Ona acır ve yanına alır; bakar büyütür. Ancak günün birinde Fatoş’un gerçek ailesi ortaya çıkar ve kızlarını yanlarına almak isterler.

Film, konu olarak Charlie Chaplin’in 1921 yapımı Yumurcak (The Kid) filminden esinlenilerek çekilmiştir.

GARİP OYUNCULARI KİMLERDİR?

Kemal Sunal

Nilgün Saraylı

Ece Alton

Sevil Üstekin

Reha Yurdakul