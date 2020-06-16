Garo’s Restaurant sezonu açtı

Bodrum Türkbükü’nün ünlü balık restoranı Garo’s Restaurant’ın patronları Garo Nişan ve Çetin Sağıroğlu, normalleşmeyle sezonu açtı. Mekan, ilk günkü lezzetleri ve manzarasıyla misafirlerini ağırlarken, Sağıroğlu’nun DJ müzikleriyle de eğlence tavan yaptı. Restoranın açılışına Gaye-Alpay Başaran, Ercan-Jale İşal, Altay-Gülsüm Biber, Dr. Jan Klod-Şale Kayuka gibi tanınmış simalar katıldı.