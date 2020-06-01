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01.06.2020 - 16:56 |

Gazal: Keremcem’in ünlü olduğunu bilmiyordum

Ünlü şarkıcı Keremcem, Kadir Çetin’in sunduğu 'Evden Eve' programına konuk oldu.

Gazal: Keremcem’in ünlü olduğunu bilmiyordum
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Keremcem, sevgilisi Gazal ile çok iyi bir ilişkisinin olduğunu belirterek, "Gazal, hayatı benim için yeniden anlamlandıran birisi. Şu an çok güzel gidiyor her şey. 1.5 yıldır birlikteyiz. Evlenme meraklısı biri de değil. Hayat planlar yaparken başına gelenlerdir. Göreceğiz" dedi.

Yayına misafir olan Gazal ise "Keremcem’i tanımıyordum tanıştıktan sonra şarkıcı ve ünlü olduğunu öğrendim.” dedi.

Kaynakçıyla karganın dostluğu görenleri şaşırtıyorBursa’nın İnegöl ilçesinde, kaynakçılık yapan Recep Evren'in (60), tarlada yaralı halde bulduktan sonra iş yerinde beslediği karga yanından bir an olsun ayrılmıyor. Evren, kargayı salmasına rağmen gitmediğin belirterek, "Beni sevdi, omzumdan ayrılmıyor, muhabbet kuşu gibi. Çocuğum gibi bakıyorum" dedi.
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Cadde Yazarları

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