Son Dakika: Gazeteci ve sunucu Sevim Gözay hayatını kaybetti

'Popüler' isimli programı hazırlayıp sunan Sevim Gözay, bir süredir lenf kanseri hastalığıyla mücadele ediyordu. Gözay'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından birçok sanatçı ve yazar, sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak üzüntülerini dile getirdi.

Yekta Kopan: Çok ama çok üzgünüm. Diyecek söz de yok, Sevim’e veda edecek cesaret de. Hepimizin başı sağ olsun. Daha güleceğimiz çok şey vardı. Yarım kaldı hepsi.

Aylin Aslım: Ah Sevim, ah güzel Sevim! Müstesna insan, kendini hiç ortalara atmadan yaşamış, çalışkan, emekçi. Hiç yan yana koyamam seninle ölümü göçmen kızı. Koyamam.

Rahşan Gülşan: Canımız Sevim Gözay’ımızı kaybetmişiz. Çok çok çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin. Mekanın cennet olsun arkadaşım. Çok erken oldu!