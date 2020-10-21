GCFA’daki tek Türk!

Tülin Şahin; sürdürülebilir, hümanist ve eşitlikçi modanın destekleyicisi Green Carpet Fashion Awards’a (Yeşil Halı Moda Ödülleri) Türkiye’den katılan tek isim oldu. Pandemi nedeniyle bu yıl dijital ortamda, sunuculuğunu Robert Downey Jr.’ın üstlendiği geceye, dünyaca ünlü isimler hologram teknolojisiyle evlerinden katıldı.

Etkinlikte; İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’nin yanı sıra Julianne Moore, Zendaya, Iman, Nikki Reed ve Colin Firth gibi dünyaca ünlü isimler de yer aldı. İspanyol tasarımcı Andree Acosta, “İlham perilerim” dediği Tülin Şahin ve Petra Nemcova ile bu küresel harekete destek veren konuşmalar yaptı. Şahin, “Böyle anlamlı bir geceye davet edilmekten onur duydum” dedi.

Tülin Şahin’in, “Giydiğiniz kıyafetlerin arkasında kimin olduğunu sorun; neyden ve nasıl üretmişler? Onları kendi teniniz gibi giyinin. Bilinçli seçimlerimiz fark yaratacaktır” cümleleri, beğeni topladı.