05.08.2020 - 07:00 | | ALİ KESER
Gecelikle denizde
Elif Kaya, aranjör sevgilisi Selim Çaldıran ve Ahmet Selçuk İlkan’la Bodrum’da tatile çıktı.
Elif Kaya, aranjör sevgilisi Selim Çaldıran ve Ahmet Selçuk İlkan’la Bodrum’da tatile çıktı. Şarkıcının gecelik ve gözlüğüyle denize girmesi şaşırttı. Kaya, sudan çıkıp üzerindeki geceliği denizdeki arkadaşlarına attı. Şarkıcı, daha sonra beline bağladığı köpükle tekrar denize girdi.
Murat Övüç'ten Yeşim Salkım'a şoke eden sözler! Gündem oldu...Sosyal medya Murat Övüç'ün görüntülerini konuşuyor. Murat Övüç, daha önce tartışma yaşadığı şarkıcı Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Yeşim Salkım ise, "Keşke o ağzından çıkanı duysan. Unutma kontrolsüz güç güç değildir. Bu ülke çok gördü senin gibileri, yok oldular. Yazık sana" diyerek tepki gösterdi.