Gecelikle denizde

Elif Kaya, aranjör sevgilisi Selim Çaldıran ve Ahmet Selçuk İlkan’la Bodrum’da tatile çıktı. Şarkıcının gecelik ve gözlüğüyle denize girmesi şaşırttı. Kaya, sudan çıkıp üzerindeki geceliği denizdeki arkadaşlarına attı. Şarkıcı, daha sonra beline bağladığı köpükle tekrar denize girdi.