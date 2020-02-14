Geçmişe özlem

60’lar modasından ilham alan bandana ve sade elbiselerle tüllü şapkalara modern bir yorum katan modacının defilesinde arkadaşı Miley Cyrus da boy gösterdi. Siyah bralette, tuxedo pantolon, Hollywood ışıltısını simgeleyen eldivenleri ve elinde tuttuğu zebra desenli paltosuyla podyumlara farklı hava getiren şarkıcı, karın kaslarını sergilemekten de geri durmadı.