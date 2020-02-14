MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Geçmişe özlem
14.02.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

Geçmişe özlem

ABD’de süren New York Moda Haftası’na ünlü tasarımcı Marc Jacobs’ın koleksiyonları damga vurdu.

Geçmişe özlem

60’lar modasından ilham alan bandana ve sade elbiselerle tüllü şapkalara modern bir yorum katan modacının defilesinde arkadaşı Miley Cyrus da boy gösterdi. Siyah bralette, tuxedo pantolon, Hollywood ışıltısını simgeleyen eldivenleri ve elinde tuttuğu zebra desenli paltosuyla podyumlara farklı hava getiren şarkıcı, karın kaslarını sergilemekten de geri durmadı.

13 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni13 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Parlak konuk

Parlak konuk

Aşka geldik!

Aşka geldik!

Wilma Elles, Marilyn Monroe oldu

Wilma Elles, Marilyn Monroe oldu

50’nci yaşa turne

50’nci yaşa turne

Sıradaki Haber