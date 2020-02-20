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20.02.2020 - 16:02 |

'Gel canım ne olacak, çeksinler'

Kısa süre önce birlikteliklerini duyuran Serdar Ortaç ve sevgilisi Seçil Gür, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.

'Gel canım ne olacak, çeksinler'

Markalar Sokağı'nda turlayan Serdar Ortaç-Seçil Gür çifti, birlikte alışverişin keyfini çıkardı. Sevgilisinin yakasını düzeltirken bir anda flaşların patlaması ile şaşıran Seçil Gür, sevgilisinden uzaklaştı. Ortaç ise "Gel canım ne olacak, çeksinler" diyerek karşılık verdi.

Daha sonra sevgilisi Gür'ün koluna giren Serdar Ortaç, AVM'yi bu şekilde turlarken, hayranlarının fotoğraf isteklerini kırmadı.

Gel canım ne olacak, çeksinler

Magazin Haberleri Bülteni 20 Şubat 2020İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
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