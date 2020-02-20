Markalar Sokağı'nda turlayan Serdar Ortaç-Seçil Gür çifti, birlikte alışverişin keyfini çıkardı. Sevgilisinin yakasını düzeltirken bir anda flaşların patlaması ile şaşıran Seçil Gür, sevgilisinden uzaklaştı. Ortaç ise "Gel canım ne olacak, çeksinler" diyerek karşılık verdi.

Daha sonra sevgilisi Gür'ün koluna giren Serdar Ortaç, AVM'yi bu şekilde turlarken, hayranlarının fotoğraf isteklerini kırmadı.