MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri GELECEĞE YATIRIM!
11.07.2020 - 07:00 | | Lale Danışman

GELECEĞE YATIRIM!

Genç mücevher tasarımcılarının dünyaya açılmak adına sesini duyuracağı ‘İyiliğin Mücevherleri’ adlı yarışma için geri sayım başladı

GELECEĞE YATIRIM!
ABONE OL
Lale Danışman

Altınbaş Üniversitesi’nin gençlerin yaratıcılıklarını desteklemek ve hayata olan umutlu bakışını canlandırmak adına düzenlediği ‘İyiliğin Mücevherleri’ adlı tasarım yarışması, gelecek nesile ışık tutuyor. Türkiye’nin dünyada en kaliteli ve fazla sayıda mücevher üreten ikinci ülke olmasına rağmen tasarım konusunda geriden geldiğini belirten Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Danışmanı Fatoş Altınbaş, etkinlikle ilgili, “Jürisinde benimle birlikte, Hakan Yıldırım, Ece Sükan, Belçim Bilgin ve Kapalıçarşı’nın değerli ustalarından Semu Susmak’ın yer aldığı isimlerden oluşan organizasyonda, ‘İyiliğe Umut’ teması işlenecek. Geçtiğimiz günlerde tamamlanan başvurulardan sonra geri sayım başladı. Bugüne kadarki yarışmalardan farklı olarak ilk kez seçilen tasarımlar, kurucusu olduğum Mevaris markası sponsorluğunda üretilerek, ardından eylül ayında Londra’da açacağımız mağazada sergilenecek” dedi ve ekledi: “Kazanan ismin dünyaya açılmasına ışık tutacak projeden elde edilen gelir ise, salgın sürecinde özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına ve ailelerine yardım ulaştırmak için kullanılacak.”

Çağla Şikel'in tatil geleneğiManken Çağla Şıkel, oğulları Kuzey ve Uzay’ı Çeşme’de bulunan eski eşi Emre Altuğ’un yanına bıraktı, annesi Asuman Şıkel’le birlikte tatile çıktı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

GELECEĞE YATIRIM!

GELECEĞE YATIRIM!

Renkli buluşmada sürpriz

Renkli buluşmada sürpriz

Aile saadeti

Aile saadeti

Editörün seçtikleri

Editörün seçtikleri
Sıradaki Haber