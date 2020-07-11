GELECEĞE YATIRIM!

Altınbaş Üniversitesi’nin gençlerin yaratıcılıklarını desteklemek ve hayata olan umutlu bakışını canlandırmak adına düzenlediği ‘İyiliğin Mücevherleri’ adlı tasarım yarışması, gelecek nesile ışık tutuyor. Türkiye’nin dünyada en kaliteli ve fazla sayıda mücevher üreten ikinci ülke olmasına rağmen tasarım konusunda geriden geldiğini belirten Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Danışmanı Fatoş Altınbaş, etkinlikle ilgili, “Jürisinde benimle birlikte, Hakan Yıldırım, Ece Sükan, Belçim Bilgin ve Kapalıçarşı’nın değerli ustalarından Semu Susmak’ın yer aldığı isimlerden oluşan organizasyonda, ‘İyiliğe Umut’ teması işlenecek. Geçtiğimiz günlerde tamamlanan başvurulardan sonra geri sayım başladı. Bugüne kadarki yarışmalardan farklı olarak ilk kez seçilen tasarımlar, kurucusu olduğum Mevaris markası sponsorluğunda üretilerek, ardından eylül ayında Londra’da açacağımız mağazada sergilenecek” dedi ve ekledi: “Kazanan ismin dünyaya açılmasına ışık tutacak projeden elde edilen gelir ise, salgın sürecinde özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına ve ailelerine yardım ulaştırmak için kullanılacak.”