MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Geleneksel randevu
28.12.2020 - 07:00 |

Geleneksel randevu

Arkadaşlıkları çok eskilere dayanan cemiyet hayatının tanınmış isimleri, aralık ayının son haftasında geleneksel buluşmaları için bir araya geldi.

Geleneksel randevu
ABONE OL

Arkadaşlıkları çok eskilere dayanan cemiyet hayatının tanınmış isimleri, aralık ayının son haftasında geleneksel buluşmaları için bir araya geldi. Ruken Mızraklı’nın ön ayak olduğu neşeli günde, Oya Noyan, Tuba Yazıcı, Selin Gülçelik, Suzan Keleş ve Melkan Gürsel de vardı. Herkesin eşleri ve çocukları ile katılıp, aile bütünlüğünün sağlandığı davet, 2021 için güzel dileklerle noktalandı.

27 Aralık 2020 Magazin Haberleri Bülteni27 Aralık 2020 Magazin Haberleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Barış Akkiriş: "Sanal Oyunlar ile insanları eğlenceli bir dünyaya davet ediyoruz"

Barış Akkiriş: "Sanal Oyunlar ile insanları eğlenceli bir dünyaya davet ediyoruz"

Fenerbahçe'de Cisse, Sosa ve Novak için karar verildi!

Fenerbahçe'de Cisse, Sosa ve Novak için karar verildi!

Fenerbahçe'de koronavirüs tedbirleri sıklaştırıldı!

Fenerbahçe'de koronavirüs tedbirleri sıklaştırıldı!

Son dakika - Beşiktaş'ın rakibi Sivasspor! Muhtemel 11'ler...

Son dakika - Beşiktaş'ın rakibi Sivasspor! Muhtemel 11'ler...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet