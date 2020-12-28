Geleneksel randevu

Arkadaşlıkları çok eskilere dayanan cemiyet hayatının tanınmış isimleri, aralık ayının son haftasında geleneksel buluşmaları için bir araya geldi. Ruken Mızraklı’nın ön ayak olduğu neşeli günde, Oya Noyan, Tuba Yazıcı, Selin Gülçelik, Suzan Keleş ve Melkan Gürsel de vardı. Herkesin eşleri ve çocukları ile katılıp, aile bütünlüğünün sağlandığı davet, 2021 için güzel dileklerle noktalandı.