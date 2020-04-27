27.04.2020 - 15:41 |
'Gelinim Mutfakta' evde spor günleri - 11
Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Gelinim Mutfakta' yarışmasının 511'inci bölümünde spor eğitmeni Mehtap Demircioğlu, zorlu günlerde evde sağlıklı kalabilmemiz için basit hareketleri gelin ve kaynanalarla uygulamalı olarak gösterdi.
Gelinler yarışıyor, kayınvalideler puanlıyor! Hangi yemek, hangi gelinin? Kimse bilmiyor. Bu yarışmada kendini elemek de var, birinci yapmak da. Eğlenceyi ve muhteşem yemek tariflerini kaçırma!
'Gelinim Mutfakta' yarışması, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.45'te Kanal D'de.