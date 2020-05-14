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14.05.2020 - 15:02 |

'Gelinim Mutfakta' evde spor günleri - 24

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Gelinim Mutfakta' yarışmasının 524'üncü bölümünde; spor eğitmeni Mehtap Demircioğlu, zorlu günlerde evde sağlıklı kalabilmemiz için basit hareketleri gelin ve kaynanalarla uygulamalı olarak gösterdi.

'Gelinim Mutfakta' evde spor günleri - 24
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Gelinler yarışıyor, kayınvalideler puanlıyor! Hangi yemek, hangi gelinin? Kimse bilmiyor! Bu yarışmada kendini elemek de var, birinci yapmak da! Eğlenceyi ve muhteşem yemek tariflerini kaçırma!

'Gelinim Mutfakta', yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.45'te Kanal D'de.

Büşra Pekin'den eğlenceli mutfak videosu!Oyuncu Büşra Pekin, karantina günlerinde eğlenceli videolarıyla dikkat çekiyor. Pekin, son olarak kendi kendine yemek yapan mutfak aletleri olsaydı nasıl olurdu sorusuna cevap verdi.
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Cadde Yazarları

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