Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta yarışmasında bu hafta kim elendi?

Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın beş günü boyunca mutfaktaki hünerlerini sergileyen gelinler gün içerisinde yaptıkları yemekleri kayınvalidelere tattırıyor. Kayınvalideler kendi gelinlerinin yaptığı tabakları bulmaya çalışıp en yüksek puanı kendi gelinlerine verebilmek için tadım yapıyor. Günün birincisi olan gelin gün sonunda Çeyrek altının sahibi olurken haftanın finalinde birinci olan gelin ise beş altın bileziğin sahibi oluyor. Peki Gelinim Mutfakta yarışmasında bu hafta kim birinci oldu? Hangi gelin yarışmaya veda etti?

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM BİRİNCİ OLDU?

Haftanın finali öncesinde son tadımı Aynur Hanım yaptı. Zeynep, Aynur Hanım'dan 3 puan alırken Ayşe 4 puan aldı. Aynur Hanım, gelini Sinem'e 1 puan verirken İlayda ise 5 puan aldı

Onur Büyüktopçu haftanın finalinde yaptığı tadımın ardından oylamada 2 puanı Ayşe'ye verdi. 3 puanın sahibi olan gelin İlayda olurken yarışmanın sunucusu olan Onur Büyüktopçu 5 puanı Sinem olurken 1 puanı ise Zeynep oldu.

Bugünün en güzel tatlısını yapan ve en yüksek puan alan ve Çeyrek altının sahibi olan gelin İlayda oldu. İlayda böylelikle toplamda 3. çeyreği yakasına takmış oldu.

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında bu hafta en az puanı alan iki isim Sinem ve Ayşe oldu. Haftanın en düşük puanını alan iki gelin arasından en düşük puanı alarak yarışmaya veda eden isim ve kayınvalide 62 puanla Sinem oldu. Bu hafta yarışmaya veda eden isim bu haftanın yeni yarışmacısı Sinem ve kayınvalidesi olmuştu.

BEŞ ALTIN BİLEZİĞİN SAHİBİ KİM OLDU?

Bu hafta beş altın bileziğin sahibi olan gelin 89 puanla Zeynep oldu.