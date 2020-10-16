Gelinim Mutfakta kim elendi? 16 Ekim Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta programında gelinler yemekleri ile yarışıyorlar. Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim mutfakta programında en düşük puanı alarak elenen isim belli oldu. Peki 16 Ekim Gelinim Mutfakta programında kim elendi?

BUGÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta programında bugün çeyrek altının sahibi Zeynep oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PROGRAMINDA KİM ELENDİ?

Haftanın finalinde Gelinim Mutfakta programına veda eden isim Nurcan oldu.

5 BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta programında toplam 83 puan ile 5 bileziği Zeynep kazandı.