09.10.2020 - 16:15 |
Gelinim Mutfakta kim elendi? 9 Ekim Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu, 5 bileziği kim aldı?
Gelinim Mutfakta hafta içi her gün Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Gelinim Mutfakta programında haftanın finaline gelindi. Haftanın en yüksek puanını alan isim 5 bileziğin sahibi olurken en düşük puanını alan isim ise yarışmaya veda ediyor. Peki 9 Ekim Gelinim Mutfakta kim elendi, haftanın birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta programında gelinler yaptıkları yemekler ile rekabet ediyorlar. Onur Büyüktopçu'nun sunuculuğunu yaptığı yapımda bugün haftanın finali ekranlara geldi. Birinci olan isim ve elenen ismin kim olacağı merak konusu. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi? 9 Ekim haftanın birincisi kim oldu?
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Bu hafta Gelinim Mutfakta programına veda eden isim 69 puan ile Ayşe oldu.
GELİNİM MUTFAKTA PROGRAMINDA BUGÜN ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?
Bugün Gelinim Mutfakta programında çeyrek altını kazanan isim İlayda oldu.
GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?
Bu hafta Gelinim Mutfakta programında 87 puan ile İlayda oldu.