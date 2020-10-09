Gelinim Mutfakta kim elendi? 9 Ekim Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu, 5 bileziği kim aldı?

Gelinim Mutfakta programında gelinler yaptıkları yemekler ile rekabet ediyorlar. Onur Büyüktopçu'nun sunuculuğunu yaptığı yapımda bugün haftanın finali ekranlara geldi. Birinci olan isim ve elenen ismin kim olacağı merak konusu. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi? 9 Ekim haftanın birincisi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Bu hafta Gelinim Mutfakta programına veda eden isim 69 puan ile Ayşe oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PROGRAMINDA BUGÜN ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Bugün Gelinim Mutfakta programında çeyrek altını kazanan isim İlayda oldu.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Bu hafta Gelinim Mutfakta programında 87 puan ile İlayda oldu.