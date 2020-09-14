Gelinim Mutfakta ne zaman başlayacak, saat kaçta 2020? Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu kimdir?

Gelinim Mutfakta programı 3.sezonu ile de Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam edecek. Gelinlerin yemekleri yaptığı kayınvalidelerin puan verdiği Gelinim Mutfakta programının başlamasına geri sayılıyor. Peki Gelinim Mutfakta ne zaman başlayacak 2020?

GELİNİM MUTFAKTA SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Gelinim Mutfakta bugün 3.sezonu ile ekranlara dönüyor. Sevilen yapım bugün Kanal D ekranlarında saat 13.45'te başlayacak.

GELİNİM MUTFAKTA'NIN YENİ SUNUCUSU ONUR BÜYÜKTOPÇU KİMDİR?

Onur Büyüktopçu, 24 Nisan 1982'de İstanbul'da doğdu. Babası Çankırılı, annesi göçmendir. On sekiz yaşına kadar İzmir'de yaşadı ve öğrenimini burada tamamladı. Dil ve tiyatro okulu için İngiltere'ye giden Büyüktopçu, Academy of Creative Training Brighton Act London Film Academy'de eğitim aldı. Oyunculuğa ilk adımını 2003 yılında Lise Defteri adlı dizi ile attı ve bu dizide Yusuf karakterini canlandırdı.Yabancı Damat, Doktorlar gibi dizilerde konuk oyuncu olarak rol aldı.2010 yılında Güz Gülleri adlı dizide rol aldı.2015-2017 yılları arasında Kiralık Aşk dizisinde Koray rolünü canlandırdı. 2017-2019 yılları arasında TV8'de yayımlanan Yemekteyiz yarışmasının sunuculuğunu yapmıştır. 2019 yılında Show TV'de yayımlanan Damat Bayıldı adlı yarışmayı sunmuştur. Kanal D'de yayımlanan Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasını yeni sezonunda sunuculuğunu yapacaktır.