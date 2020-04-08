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HaberlerMagazin Haberleri 'Gelinim Mutfakta'da eltiler ortalığı karıştırdı!
08.04.2020 - 15:57 |

'Gelinim Mutfakta'da eltiler ortalığı karıştırdı!

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Gelinim Mutfakta' yarışmasının 498'inci bölümünde; Reyhan Hanım'ın eltilerinin gelinlerinin programa gönderdikleri mesajlar olay oldu.

'Gelinim Mutfakta'da eltiler ortalığı karıştırdı!

Özellikle bu mesajların, Neslihan'ın fırın ile ilgili yaptığı hatalarından sonra gelmesi Reyhan Hanım tarafından planlandığı şüphesi yarattı.

Neslihan, Reyhan Hanım'a arkasında durmadığından yakınarak mesaj gönderen kişiler de dahil olmak üzere büyük sitem etti. Bu durum gün sonu değerlendirmesinde uzunca tartışıldı.

Corona virüse yakalanan Esra Balamir'den haber varEsra Balamir, geçtiğimiz günlerde test yaptırmış ve covid-19 olduğunu açıklamıştı. Evinde tedaviye alınan Esra Balamir, takipçilerine 'iyiyim' mesajı verdi.
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Cadde Yazarları

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