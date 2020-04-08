'Gelinim Mutfakta'da eltiler ortalığı karıştırdı!

Özellikle bu mesajların, Neslihan'ın fırın ile ilgili yaptığı hatalarından sonra gelmesi Reyhan Hanım tarafından planlandığı şüphesi yarattı.

Neslihan, Reyhan Hanım'a arkasında durmadığından yakınarak mesaj gönderen kişiler de dahil olmak üzere büyük sitem etti. Bu durum gün sonu değerlendirmesinde uzunca tartışıldı.