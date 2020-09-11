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11.09.2020 - 07:00 | | SEÇKİN ŞENVARDAR

Genç sanata destek

Eroğlu Holding bünyesindeki Inoliva İlaç, Sanat Seninle Derneği’yle iş birliği yaparak, genç sanatçılara destek oldu

Genç sanata destek
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SEÇKİN ŞENVARDAR

Pandemi döneminde zor zamanlar yaşayan genç sanatçılar için kolları sıvayan Sanat Seninle Derneği ve Eroğlu Holding bünyesindeki Inoliva İlaç, firmanın piyasaya yeni çıkardığı iyonize formüllü çinko asetat pastilleri için özel üretilen maskelerde genç sanatçıların eserlerini kullanarak, her bir maskeyi sanat eserine dönüştürdü.

Genç sanata destek




Maslak’taki Skyland’de yapılan sergide, sanat ve iş dünyasından birçok isim bir araya geldi. Proje hakkında konuşan Inoliva İlaç Genel Müdürü Meltem Dölenmen; genç sanatçıların eserlerinin orijinallerini ve telif haklarını alarak, maskelerin üzerinde uyguladıklarını ve bu yolla maskeleri hem çok şık hale getirdiklerini hem de sanata destek sağladıklarını belirtti.

Nusret Gökçe'den altın tozlu cappuccino!Ünlü etçi Nusret Gökçe, altın tozlu etten sonra altın tozlu cappuccino da üretmeye başladı. Ünlü işletmeci, altın tozu katılmış cappuccino'sunu da ilk kendisi denedi.
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