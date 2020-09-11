Genç sanata destek

Pandemi döneminde zor zamanlar yaşayan genç sanatçılar için kolları sıvayan Sanat Seninle Derneği ve Eroğlu Holding bünyesindeki Inoliva İlaç, firmanın piyasaya yeni çıkardığı iyonize formüllü çinko asetat pastilleri için özel üretilen maskelerde genç sanatçıların eserlerini kullanarak, her bir maskeyi sanat eserine dönüştürdü.











Maslak’taki Skyland’de yapılan sergide, sanat ve iş dünyasından birçok isim bir araya geldi. Proje hakkında konuşan Inoliva İlaç Genel Müdürü Meltem Dölenmen; genç sanatçıların eserlerinin orijinallerini ve telif haklarını alarak, maskelerin üzerinde uyguladıklarını ve bu yolla maskeleri hem çok şık hale getirdiklerini hem de sanata destek sağladıklarını belirtti.



