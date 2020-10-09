Genç tasarımcılar ödüllendi

Genç mücevher tasarımcılarına seslerini duyurabilecekleri bir platform yaratarak, ‘İyiliğin Mücevherleri’ isimli bir tasarım yarışması düzenleyen Mevaris’in kazananları belli oldu. Fatoş Altınbaş’ın kreatif direktörlüğünü yaptığı markanın ev sahipliğinde verilen davette, birinci ‘Yang’ bilezik tasarımıyla Onur Parlakkılıç oldu.