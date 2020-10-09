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09.10.2020 - 07:00 |

Genç tasarımcılar ödüllendi

Genç mücevher tasarımcılarına seslerini duyurabilecekleri bir platform yaratarak, ‘İyiliğin Mücevherleri’ isimli bir tasarım yarışması düzenleyen Mevaris’in kazananları belli oldu.

Genç tasarımcılar ödüllendi
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Genç mücevher tasarımcılarına seslerini duyurabilecekleri bir platform yaratarak, ‘İyiliğin Mücevherleri’ isimli bir tasarım yarışması düzenleyen Mevaris’in kazananları belli oldu. Fatoş Altınbaş’ın kreatif direktörlüğünü yaptığı markanın ev sahipliğinde verilen davette, birinci ‘Yang’ bilezik tasarımıyla Onur Parlakkılıç oldu.

Şevval Şahin'in yarı Türkçe yarı İngilizce konuşması gündem oldu2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin, YouTube programına katılarak yeme rutinini anlattı. Şahin'in Türkçe konuşurken aralarda kullandığı yabancı terimler sosyal medyada alay konusu oldu.
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Cadde Yazarları

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