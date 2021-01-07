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07.01.2021 - 07:00 |

Genç yazarlara destek

Dağhan Külegeç ile annesi Ayşe Erbulak tarafından kurulan Dağhan Külegeç Yayınları, Erbulak Evi Yazarlık Okulu’nda üç yıllık eğitimini tamamlayan yeni bir yazarın ilk kitabı ile giriş yaptığı yayıncılık hayatına, bu yıl 19 yazar ve bir çeviri eserle devam ediyor.

Genç yazarlara destek
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Dağhan Külegeç ile annesi Ayşe Erbulak tarafından kurulan Dağhan Külegeç Yayınları, Erbulak Evi Yazarlık Okulu’nda üç yıllık eğitimini tamamlayan yeni bir yazarın ilk kitabı ile giriş yaptığı yayıncılık hayatına, bu yıl 19 yazar ve bir çeviri eserle devam ediyor. Dağhan Külegeç Yayınları’nın yayımladığı 19 yeni kitaptan dördü de genç yazarlara ait.

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