20.10.2020 - 07:00 |
‘Gençlere Mektuplar’ çıktı
Ülkemizin en önemli bankacılarından Bülent Şenver, Ali Koç’tan Betül Mardin’e, Güler Sabancı’dan Muhtar Kent’e kadar başarılı 78 iş insanının tecrübe ve tavsiyelerini ‘Gençlere Mektuplar’ isimli kitabında bir araya getirdi.
Şenver, “40 yıllık iş hayatımda elde ettiğim tecrübelerimi paylaştım. Gençlere değişik başarıların ipuçlarını vermek ve farklı insanların tecrübelerini onlarla paylaşmak için diğer başarılı insanların tavsiyelerini de bu kitabın içine koydum” dedi.