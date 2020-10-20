‘Gençlere Mektuplar’ çıktı

Şenver, “40 yıllık iş hayatımda elde ettiğim tecrübelerimi paylaştım. Gençlere değişik başarıların ipuçlarını vermek ve farklı insanların tecrübelerini onlarla paylaşmak için diğer başarılı insanların tavsiyelerini de bu kitabın içine koydum” dedi.