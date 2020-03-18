MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Gençlere yol gösterecek
18.03.2020 - 07:00 |

Gençlere yol gösterecek

Mustafa Sandal, Türkiye’nin genç sesini belirlemek üzere bu yıl farklı bir konseptle üçüncüsü düzenlenecek ‘Vodafone FreeZone Online Müzik Yarışması: Ünkapanı Edition’da, koçluk yapacak.

Gençlere yol gösterecek

Mustafa Sandal, Türkiye’nin genç sesini belirlemek üzere bu yıl farklı bir konseptle üçüncüsü düzenlenecek ‘Vodafone FreeZone Online Müzik Yarışması: Ünkapanı Edition’da, koçluk yapacak. Şarkıcı, “Genç seslerin desteklenmesini çok önemli buluyorum. Kendi deneyimlerimle gençlerimize yol göstermeye çalışacağım” dedi.

Murat Boz'dan şaşırtan çağrı!Türkiye’de corona virüs vaka sayısının artmasıyla önlemler artırıldı. Sanat dünyasından birçok ünlü isim evlerine kapanmışken, Murat Boz sosyal medya hesabından "Evde durmayın" çağrısı yaptı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Uyarıları dikkate alıyor

Uyarıları dikkate alıyor

‘Markete bile çıkmıyorum’

‘Markete bile çıkmıyorum’

‘AVM’ler kapatılsın’

‘AVM’ler kapatılsın’

Bir numara Soner

Bir numara Soner

Sıradaki Haber