Gençlere yol gösterecek

Mustafa Sandal, Türkiye’nin genç sesini belirlemek üzere bu yıl farklı bir konseptle üçüncüsü düzenlenecek ‘Vodafone FreeZone Online Müzik Yarışması: Ünkapanı Edition’da, koçluk yapacak. Şarkıcı, “Genç seslerin desteklenmesini çok önemli buluyorum. Kendi deneyimlerimle gençlerimize yol göstermeye çalışacağım” dedi.