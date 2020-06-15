Gençliğim Eyvah dizisi konusu ve oyuncu kadrosu! Gençliğim Eyvah dizisi 1. bölüm ile bu akşam başlıyor

Gençliğim Eyvah dizisi konusu ve oyuncu kadrosu diziseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Bu akşam ilk bölüm ile ekrana gelecek olan Gençliğim Eyvah dizisinin başrollerinde Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Burak Tozkoparan, Elif Doğan, Ekin Mert Daymaz gibi birbirinden usta isimler yer alıyor. Peki Gençliğim Eyvah dizisi konusu ve oyuncu kadrosunda yer alan isim kimler, dizi nerede çekiliyor?

GENÇLİĞİM EYVAH KONUSU

Arif ve Zekeriya, iki rakip kebapçıdır. Zola ve Çavi adındaki iki İtalyan'ın gelişi; ikisinin de hayatlarını altüst eder. Çavi, yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafla babasını aramaya başlar. Zekeriya ve Arif, yıllar sonra ortaya çıkan bu çocuk meselesi yüzünden perişan olurlar. İki ezeli rakip, iş birliği yapmak zorunda kalır. Zola, mahallenin en güzel kızı Azra'ya aşık olur. Ancak Azra, Arif'in oğlu Ahmet'le ailelerinden gizli ve fırtınalı bir aşk yaşamaktadır. Rekabet, aşk, sırlar, kaçma kovalamaca, bakalım bu küçük mahalleye sığacak mı?

GENÇLİĞİM EYVAH OYUNCULARI

Dizinin oyuncuları arasında Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ulviye Karaca, Elif Doğan, Ekin Mert Daymaz, Burak Tozkoparan, Erdem Kaynarca, Bahar Süer, Kemal Uçar, İpek Çiçek, Ecem Atalay ve Beyti Engin gibi isimler bulunuyor.