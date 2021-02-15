Geniş Aile Komşu Kızı konusu nedir, oyuncuları kim? Geniş Aile Komşu Kızı filmi ne zaman çekildi?
Geniş Aile Komşu Kızı filmi yerli komedi türünde filmdir. İzleyiciler, 'Geniş Aile Komşu Kızı filmi nerede çekildi?' sorusuna yanıt arıyor. Bir dönem televizyon ekranlarında ilgiyle izlenen Geniş Aile'nin sinemaya uyarlanan versiyonu, 2019 yılında vizyona girdi. İşte, Geniş Aile Komşu Kızı filmi oyuncu kadrosu...
Sinema salonlarını dolduran Geniş Aile Komşu Kızı filmi, televizyon ekranlarında dikkatle izlenmeye devam ediyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla öne çıkıyor. Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Cüneyt İnay yürütürken, yapımcılığını da Ertuğrul Fındık ile Mahmut Kayımtu üstleniyor. Geniş Aile Komşu Kızı nerede çekiliyor?
GENİŞ AİLE KOMŞU KIZI KONUSU
Cevahir ve Ulvi; bir oto yıkma açmış hayata iç dış girmektedirler. Cevahir, Zeynep’i çok özlemektedir, fakat oto yıkama serin olduğu için yüreğinin yangını bir nebze olsun mevsim normallerine dönmektedir…
Bir gün Zeynep çıkıp gelir. Fakat aşk için değil başındaki belayı savmaya gelir. Cevahir ve Ulvi’den yardım ister. Cevahir önce yanaşmaz, fakat Cevahir’in ucunda aşk olunca kalp çeker ve yanaşır…
Zeynep, Nebil adında üst düzey bir sevimli ile abisi Katip’in vasiyeti üzerine evlenmek zorundadır. Fakat bu vasiyetin kırılacak tek yanı vardır o da Nebil’in vazgeçmesidir. Cevahir ve Ulvi; Muazzez’in de yardımları ile Zeynep’in uzaktan akrabaları gibi davranarak Nebil’i Zeynep’ten soğutmaya çalışırlar. Nitekim başarırlar fakat Nebil sandıkları kadar sevimli değildir. Nebil, bizimkileri ummadıkları belaların içine sokar.
GENİŞ AİLE KOMŞU KIZI FİLMİ OYUNCULARI
Ufuk Özkan - Cevahir Kirişçi - Ceva
Bülent Çolak - Ulvi
Rojda Demirer - Zeynep
Emre Altuğ - Nebil
Mine Teber - Muazzez
Tolga Canbeyli - Kütük
Tuğçe Karabayır - Cevriye
GENİŞ AİLE KOMŞU KIZI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Başrollerinde Bülent Çolak ve Ufuk Özkan'ın yer aldığı yerli komedi filmi Geniş Aile Komşu Kızı, İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Boyacıköy semtinde çekildi.