Geniş Aile Komşu Kızı konusu nedir, oyuncuları kim? Geniş Aile Komşu Kızı filmi ne zaman çekildi?

Sinema salonlarını dolduran Geniş Aile Komşu Kızı filmi, televizyon ekranlarında dikkatle izlenmeye devam ediyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla öne çıkıyor. Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Cüneyt İnay yürütürken, yapımcılığını da Ertuğrul Fındık ile Mahmut Kayımtu üstleniyor. Geniş Aile Komşu Kızı nerede çekiliyor?

GENİŞ AİLE KOMŞU KIZI KONUSU

Cevahir ve Ulvi; bir oto yıkma açmış hayata iç dış girmektedirler. Cevahir, Zeynep’i çok özlemektedir, fakat oto yıkama serin olduğu için yüreğinin yangını bir nebze olsun mevsim normallerine dönmektedir…

Bir gün Zeynep çıkıp gelir. Fakat aşk için değil başındaki belayı savmaya gelir. Cevahir ve Ulvi’den yardım ister. Cevahir önce yanaşmaz, fakat Cevahir’in ucunda aşk olunca kalp çeker ve yanaşır…

Zeynep, Nebil adında üst düzey bir sevimli ile abisi Katip’in vasiyeti üzerine evlenmek zorundadır. Fakat bu vasiyetin kırılacak tek yanı vardır o da Nebil’in vazgeçmesidir. Cevahir ve Ulvi; Muazzez’in de yardımları ile Zeynep’in uzaktan akrabaları gibi davranarak Nebil’i Zeynep’ten soğutmaya çalışırlar. Nitekim başarırlar fakat Nebil sandıkları kadar sevimli değildir. Nebil, bizimkileri ummadıkları belaların içine sokar.

GENİŞ AİLE KOMŞU KIZI FİLMİ OYUNCULARI

Ufuk Özkan - Cevahir Kirişçi - Ceva

Bülent Çolak - Ulvi

Rojda Demirer - Zeynep

Emre Altuğ - Nebil

Mine Teber - Muazzez

Tolga Canbeyli - Kütük

Tuğçe Karabayır - Cevriye

GENİŞ AİLE KOMŞU KIZI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Başrollerinde Bülent Çolak ve Ufuk Özkan'ın yer aldığı yerli komedi filmi Geniş Aile Komşu Kızı, İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Boyacıköy semtinde çekildi.