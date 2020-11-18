MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri George Clooney: 14 milyon doları arkadaşlarıma dağıttım
18.11.2020 - 12:52 |

George Clooney: 14 milyon doları arkadaşlarıma dağıttım

Oyuncu George Clooney, ünlü olmadan önce kendisine yardım eden 14 arkadaşına 1'er milyon dolar verdiğini doğruladı: Onlarsız şimdi sahip olduklarımın hiçbirinin olmayacağını düşündüm.

George Clooney: 14 milyon doları arkadaşlarıma dağıttım
ABONE OL

George Clooney'in, "gençlik yıllarında kendisine destek olan 14 arkadaşını, 'evine yemek yemeye' diye davet edip birer milyon dolar dağıttığı" haberleri basına yansımıştı.

Hollywood yıldızı, ünlü olmadan önce kendisine yardım eden dostlarına minnet borcunu ödediği yönündeki söylentileri ilk kez kendi ağzından doğruladı.

Kazandığı parayı arkadaşlarına vermekten mutlu olduğunu belirten 59 yaşındaki oyuncu, "Sahip olduğum tek şey, 35 yıl boyunca bana şu ya da bu şekilde yardım etmiş olan adamlardı. Onlarsız şimdi sahip olduklarımın hiçbirinin olmayacağını düşündüm. Bana bir otobüs çarparsa hepsinin vasiyetimin içinde olacağını düşündüm. Sonra neden otobüs çarpmasını bekliyorum ki dedim" ifadelerini kullandı.

    Magazin Haberleri Bülteni (18 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Jennifer Lopez kendi kozmetik markasını kurdu

    Jennifer Lopez kendi kozmetik markasını kurdu

    Ata Demirer'in fidanları ağaç oldu

    Ata Demirer'in fidanları ağaç oldu

    Şarkıcı Altay: Koronavirüsü ciddiye alın

    Şarkıcı Altay: Koronavirüsü ciddiye alın

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 173. bölüm fragmanı yayımlandı mı? EDHO 172. bölüm özeti

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 173. bölüm fragmanı yayımlandı mı? EDHO 172. bölüm özeti

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet