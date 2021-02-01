MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri George Clooney geçirdiği kazayı anlattı: Kimse yardıma gelmedi
01.02.2021 - 09:30 |

George Clooney geçirdiği kazayı anlattı: Kimse yardıma gelmedi

Son dönemde eşi Amal Clooney Alamuddin ile boşanma iddialarıyla gündeme gelen ABD'li oyuncu George Clooney, geçtiğimiz yıllarda ufak sıyrıklarla atlattığı motosiklet kazasını anlattı.

George Clooney geçirdiği kazayı anlattı: Kimse yardıma gelmedi
ABONE OL

Dünyaca ünlü oyuncu George Clooney, 2018'de İtalya'nın Sardinya Adası'nda geçirdiği motosiklet kazasının ardından hastaneye kaldırılmış ve kısa bir süre sonra da taburcu edilmişti. Clooney'nin arkadaşı ve iş ortağı, oyuncu ve yapımcı Grant Heslov olay anında oradaydı.

AARP The Magazine'e konuşan yıldız oyuncu, "O sesi duydum. Hani metalin metale sürtme sesi vardır ya. Motorumu kaydırıp oraya bıraktım, yerde yüzükoyun yatıyordu" dedi.

"İNSANLAR RESİM ÇEKMEYE BAŞLADI"

George Clooney, "Tek düşünebildiğim şey şuydu: 'Aman Tanrım, öldüm mü?' Sonra insanlar resim çekmeye başladı. Bu beni sinirlendirdi." şeklinde konuştu.

Independent Türkçe'nin aktardıklarına göre, Clooney, "Kinik bir adam değilim ama o anı daima hatırlayacağım çünkü kimse yardım çağırmak veya yardım etmek için hamle yapmıyordu. Hayatımın en kötü anı onlar için eğlenceydi" ifadelerini kullandı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
George Clooney karantina günlerini anlattı

'BOŞANIYORLAR' İDDİASI

Öte yandan ünlü aktör George Clooney ile avukat eşi Amal Clooney Alamuddin'in yollarını ayıracağı öne sürülmüştü.

Life&Style dergisinin kapağına taşıdığı iddiaya göre; 2014'ten beri evli olan ve ikiz çocukları bulunan çift, bu kez altı yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı.

Çiftin arasındaki son kriz, çocuklarının hangi ülkede eğitim alacağı sorusu üzerine çıktı. George Clooney çocukların Amerika Birleşik Devletleri’nde eğitim almasını isterken; Amal Clooney Alamuddin, İngiltere’de eğitim görmelerini istedi.

İkilinin aralarındaki tartışma büyüyünce, çift ilişkilerinde yolun sona gelerek boşanma kararı aldı. İddialardan sonra, taraflardan henüz bir açıklama gelmedi.

George Clooney geçirdiği kazayı anlattı: Kimse yardıma gelmedi

 FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA / BACKGRID UK

    Magazin Haberleri Bülteni (1 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    K vitamini nedir? K vitamini nelerde var? K vitamini eksikliğinde görülen hastalıklar

    K vitamini nedir? K vitamini nelerde var? K vitamini eksikliğinde görülen hastalıklar

    Son dakika | Fenerbahçe, Kemal Ademi'yi Karagümrük'e kiraladı

    Son dakika | Fenerbahçe, Kemal Ademi'yi Karagümrük'e kiraladı

    Başakşehir, Galatasaray'a konuk olacak

    Başakşehir, Galatasaray'a konuk olacak

    Antalyaspor'da Ersun Yanal ile gelen rekor

    Antalyaspor'da Ersun Yanal ile gelen rekor

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet