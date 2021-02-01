George Clooney geçirdiği kazayı anlattı: Kimse yardıma gelmedi

Dünyaca ünlü oyuncu George Clooney, 2018'de İtalya'nın Sardinya Adası'nda geçirdiği motosiklet kazasının ardından hastaneye kaldırılmış ve kısa bir süre sonra da taburcu edilmişti. Clooney'nin arkadaşı ve iş ortağı, oyuncu ve yapımcı Grant Heslov olay anında oradaydı.

AARP The Magazine'e konuşan yıldız oyuncu, "O sesi duydum. Hani metalin metale sürtme sesi vardır ya. Motorumu kaydırıp oraya bıraktım, yerde yüzükoyun yatıyordu" dedi.

"İNSANLAR RESİM ÇEKMEYE BAŞLADI"

George Clooney, "Tek düşünebildiğim şey şuydu: 'Aman Tanrım, öldüm mü?' Sonra insanlar resim çekmeye başladı. Bu beni sinirlendirdi." şeklinde konuştu.

Independent Türkçe'nin aktardıklarına göre, Clooney, "Kinik bir adam değilim ama o anı daima hatırlayacağım çünkü kimse yardım çağırmak veya yardım etmek için hamle yapmıyordu. Hayatımın en kötü anı onlar için eğlenceydi" ifadelerini kullandı.

'BOŞANIYORLAR' İDDİASI

Öte yandan ünlü aktör George Clooney ile avukat eşi Amal Clooney Alamuddin'in yollarını ayıracağı öne sürülmüştü.

Life&Style dergisinin kapağına taşıdığı iddiaya göre; 2014'ten beri evli olan ve ikiz çocukları bulunan çift, bu kez altı yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı.

Çiftin arasındaki son kriz, çocuklarının hangi ülkede eğitim alacağı sorusu üzerine çıktı. George Clooney çocukların Amerika Birleşik Devletleri’nde eğitim almasını isterken; Amal Clooney Alamuddin, İngiltere’de eğitim görmelerini istedi.

İkilinin aralarındaki tartışma büyüyünce, çift ilişkilerinde yolun sona gelerek boşanma kararı aldı. İddialardan sonra, taraflardan henüz bir açıklama gelmedi.

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA / BACKGRID UK