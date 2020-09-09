'George Clooney'den daha yakışıklıyım'

Eşi ile beraber geldiği AVM’de kısa bir alışveriş turuna çıkan Bülent Serttaş, spor mağazalarına girerek yeni sezon ürünleri hakkında bilgi aldı.

Alışveriş sonrası denize karşı akşam yemeği yiyen şarkıcı, restoran çıkışı George Clooney’e benzetilmesi hakkında yöneltilen sorulara cevap verdi: Bu tarzı pandemi döneminde eşim değiştirdi. Bizim evde Selvi Hanım ne derse o olur. Clooney Bey benim yanımda halt etmiş, bence ben daha çok yakışıklıyım.