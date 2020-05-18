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18.05.2020 - 07:00 | | MESUT YILMAZ

George Clooney’e benzetildi

Bülent Serttaş, ‘Eyvah’ parçasına İstanbul Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden aldığı özel izinlerle bir ilki gerçekleştirerek, sokağa çıkma yasağında klip çekti.

George Clooney’e benzetildi
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Bülent Serttaş, ‘Eyvah’ parçasına İstanbul Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden aldığı özel izinlerle bir ilki gerçekleştirerek, sokağa çıkma yasağında klip çekti. Virüs nedeniyle berbere gitmeyen şarkıcı, yeni imajıyla ABD’li oyuncu George Clooney’e benzetildi.

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