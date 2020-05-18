Bülent Serttaş, ‘Eyvah’ parçasına İstanbul Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden aldığı özel izinlerle bir ilki gerçekleştirerek, sokağa çıkma yasağında klip çekti. Virüs nedeniyle berbere gitmeyen şarkıcı, yeni imajıyla ABD’li oyuncu George Clooney’e benzetildi.



