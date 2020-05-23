23.05.2020 - 07:00 |
Gigi destek
Hadise, Gigi Hadid’i makyajsız ve kilolu olduğu için eleştirenlere “Korona size iyilik adına bir şey katmamış” diyerek, tepki gösterdi.
Hadise, altı aylık hamile ABD’li model Gigi Hadid’in makyajsız ve yüzünün şiş olmasını eleştirenlere tepki gösterdi. Instagram’dan İngilizce ve Türkçe açıklama yapan şarkıcı, “Hamile birine, yüzü yorgun diye neden diğer kadınlar alay derecesinde yorum yapıyor, anlamıyorum. Korona sürecinde yaşadıklarımız, size iyilik adına bir şey katmamış” diye yazdı.
Nurgül Yeşilçay ise modelin bu dönemde kendisine benzetilmesine espriyle yaklaştı. Hadid’in karesini paylaşan oyuncu, “Gigi reis de kiloyu sırf yanağından alanlardan... Ben seni anlıyorum baby! Ah ah” notunu düştü. Hadid’e başta babası Mohamed Hadid olmak üzere tenisçi Serena Williams, model Martha Hunt ve Avustralyalı yıldız Shanina Shaik gibi isimler de destek verdi.
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