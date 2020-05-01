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01.05.2020 - 08:44 |

Gigi Hadid hamile olduğunu doğruladı

Hamilelik haberleri çıktıktan sonra sessizliğe bürünen Gigi Hadid, dün akşam hamile olduğunu itiraf etti. Hadid, sevgilisi Zayn Malik ile birlikte çok heyecanlı olduklarını söyledi.

Gigi Hadid hamile olduğunu doğruladı

Dünyaca ünlü model Gigi Hadid’in, hafta başında beş aylık hamile olduğu iddia edilmişti ancak kendisinden bir açıklama gelmemişti. 25 yaşındaki genç model, dün akşam Jimmy Fallon’un ‘The Tonight Show’ adlı programına katıldı ve 27 yaşındaki sevgilisi ünlü şarkıcı Zayn Malik ile bebek beklediklerini itiraf etti. 5 aylık hamile olan Gigi, sevgilisi ile çok heyecanlı ve mutlu olduklarını dile getirdi.

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