Gigi Hadid hamile olduğunu doğruladı

Dünyaca ünlü model Gigi Hadid’in, hafta başında beş aylık hamile olduğu iddia edilmişti ancak kendisinden bir açıklama gelmemişti. 25 yaşındaki genç model, dün akşam Jimmy Fallon’un ‘The Tonight Show’ adlı programına katıldı ve 27 yaşındaki sevgilisi ünlü şarkıcı Zayn Malik ile bebek beklediklerini itiraf etti. 5 aylık hamile olan Gigi, sevgilisi ile çok heyecanlı ve mutlu olduklarını dile getirdi.