Gigi Hadid: İkisini de dehşet içinde gördüm

Gigi Hadid, kızı Khai'yi 19 Eylül'de evinde dünyaya getirmişti. Zayn Malik ile aşk yaşayan ünlü model, kızının doğumunu anlattı.

Amerikan Vogue Dergisi'ne kapak olan Hadid, Manhattan'da bir hastanede doğum yaparsa annesi Yolanda Hadid ve kız kardeşi Bella Hadid'in orada olamayacağını fark ettiğinde planının değiştiğini söyledi. Sevgilisi ile birlikte 'The Business of Being Born' adlı belgeseli izledikten sonra bunun bir çağrı olduğuna inanan 25 yaşındaki model, evde doğum yapmaya karar verdiğini belirtti.

Bebeğini yatak odasındaki bir şişme küvette dünyaya getiren Gigi Hadid, "Hayatımdaki en çılgın acı olacağını biliyordum ama ona teslim olmalıydım. Ebe 'Sana kimse yardım edemez. Zaten epidural noktasını geçtin. Yani hastane yatağında da tam olarak aynı şekilde itiyor olacaktın' dedi" ifadelerini kullandı.

Doğum esnasında yanında olan sevgilisi ve kız kardeşi Bella Hadid’in kendisiyle gurur duyduğunu bildiğini dile getiren Gigi Hadid, "Belirli noktalarda her ikisini de dehşet içinde gördüm. Zayn en sevdiği kişiyi acı içinde gördüğü için kendini çok çaresiz hissetti. Doğum bitince Zayn ve ben birbirimize baktık ve 'Bunu tekrar yapmadan önce biraz zamanımız olabilir' der gibiydik" ifadelerini kullandı.