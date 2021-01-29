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29.01.2021 - 14:46 |

Gigi Hadid'in karnı dümdüz oldu

Dünyaca ünlü ABD'li model Gigi Hadid, beş ay önce Khai adını verdiği kızını dünyaya getirdi. Geçtiğimiz günlerde formda görüntüsüyle şaşırtan Hadid, son paylaşımında doğum kilolarından tamamen kurtulduğu gözler önüne serdi.

Gigi Hadid'in karnı dümdüz oldu
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One Direction grubuyla ünlendikten sonra kariyerine tek başına devam eden şarkıcı sevgilisi Zayn Malik ile ilişkisinden bir bebek sahibi olan Gigi Hadid, eylül ayında kızını kucağına aldı. İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan ünlü modelin kısa bir sürede eski formuna kavuştu.

25 yaşındaki Hadid, kamerayı belden yukarısını gösterecek şekilde ayarladığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Bir saç ürününün tanıtımını yapan model, karnını açıkta bırakan bir bluz tercih etti. Böylece çiçeği burnunda annenin eski formuna kavuştuğu görüldü.

Gigi Hadidin karnı dümdüz oldu

KIZININ ADINI AYLAR SONRA AÇIKLADI

Öte yandan minik kızının yüzünü göstermeyen Gigi Hadid, adını da aylar sonra açıkladı. Geçen hafta Instagram profilini güncelleyen Hadid, biyografi kısmına "Khai'nin annesi" diye yazarak bebeğinin adını duyurmuş oldu.

Khai isminin Gigi'nin kardeşi Bella'nın ikinci adı ile de benzerlik göstermesi de dikkatlerden kaçmadı. Çünkü Bella Hadid'in tam adı Isabella Khair Hadid.

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Gigi Hadidin karnı dümdüz oldu

ESKİ FORMUNA KAVUŞTU

Gigi Hadid, geçtiğimiz haftalarda da çıktığı bir alışveriş sırasında görüntülenmişti. Dar bir tayt giyen Hadid, o gün de formuna kavuştuğunu gözler önüne sermişti.

Ünlü model, yine tepeden tırnağa siyahlar giymişti. Yüzüne de siyah bir maske takan Hadid'in uzun saçlarını da iki örgü yaptığı görülmüştü.

Gigi Hadidin karnı dümdüz oldu

Seda Bakan'dan Shakira dansıOyuncu Seda Bakan, dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın geçtiğimiz ay çıkardığı 'Girl Like Me' şarkısının klibinde görülen koreografideki aynı figürleri sergilediği videosunu takipçileriyle paylaştı.
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Cadde Yazarları

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