Gigi Hadid'in karnı dümdüz oldu

One Direction grubuyla ünlendikten sonra kariyerine tek başına devam eden şarkıcı sevgilisi Zayn Malik ile ilişkisinden bir bebek sahibi olan Gigi Hadid, eylül ayında kızını kucağına aldı. İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan ünlü modelin kısa bir sürede eski formuna kavuştu.

25 yaşındaki Hadid, kamerayı belden yukarısını gösterecek şekilde ayarladığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Bir saç ürününün tanıtımını yapan model, karnını açıkta bırakan bir bluz tercih etti. Böylece çiçeği burnunda annenin eski formuna kavuştuğu görüldü.

KIZININ ADINI AYLAR SONRA AÇIKLADI

Öte yandan minik kızının yüzünü göstermeyen Gigi Hadid, adını da aylar sonra açıkladı. Geçen hafta Instagram profilini güncelleyen Hadid, biyografi kısmına "Khai'nin annesi" diye yazarak bebeğinin adını duyurmuş oldu.

Khai isminin Gigi'nin kardeşi Bella'nın ikinci adı ile de benzerlik göstermesi de dikkatlerden kaçmadı. Çünkü Bella Hadid'in tam adı Isabella Khair Hadid.

ESKİ FORMUNA KAVUŞTU

Gigi Hadid, geçtiğimiz haftalarda da çıktığı bir alışveriş sırasında görüntülenmişti. Dar bir tayt giyen Hadid, o gün de formuna kavuştuğunu gözler önüne sermişti.

Ünlü model, yine tepeden tırnağa siyahlar giymişti. Yüzüne de siyah bir maske takan Hadid'in uzun saçlarını da iki örgü yaptığı görülmüştü.