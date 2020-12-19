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19.12.2020 - 09:08 | | MESUT YILMAZ

Gizem Güneş: Yalnız yaşamayı öğrendim

'Kuzey Yıldızı' dizisinde rol alan Gizem Güneş, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Bir arkadaşıyla kahve içip sohbet eden genç oyuncu, gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.

Gizem Güneş: Yalnız yaşamayı öğrendim
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Dört aydır İstanbul'a gelmediğini söyleyen Gizem Güneş, ailesini görmek için geldiğini dile getirdi. Muhabirlerin "Ordu'da yaşamak zor mu?" sorusuna, "Ordu tahmin ettiğim gibi çıkmadı. Karadeniz deyince bu şekilde tahmin etmemiştim. Çok sevdim oraları, iş bitse bile gezmek için giderim" diyerek yanıtlayan Gizem Güneş, "Ordu'da kedimle birlikte yaşıyorum. Ailemden uzakta ilk defa yaşıyorum. Bu da beni olgunlaştırdı. Yalnız yaşamayı öğrendim" şeklinde konuştu.
Yeni yıl için konuşan Güneş, "Pandemisiz, samimi, herkese sarılabileceğim bir yıl istiyorum" ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK HAYALİM"
Gazetecilerin, "İyilik elçisi olmak istiyormuşsunuz, en büyük hayaliniz bu mu?" sorusu üzerine genç oyuncu; "Evet öyle bir hayalim var. İyilik elçisi olmak kadar isteyebileceğim bir şey yok. En büyük hayalim. Oyunculuk hayalimse Fransızca öğretmenliği mezunuyum. O yüzden Fransız-Türk ortak yapımı bir işte oynamak istiyorum. Uluslararası projelerde yer almak isterim" açıklamasını yaptı. 

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