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14.09.2020 - 08:43 |

Gizem Güven-Caner Turp çiftinin acı günü

Oyuncu Gizem Güven'in futbolcu eşi Caner Turp, dedesini kaybetti. Geçtiğimiz hafta evlenen ikili, acı haberi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duyurdu.

Gizem Güven-Caner Turp çiftinin acı günü
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'Sihirli Annem' ve 'Selena' dizilerinde canlandırdığı karakterlerle ünlenen oyuncu Gizem Güven'in eşi Caner Turp'un dedesi yaşamını yitirdi. Turp, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

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28 yaşındaki Caner Turp, yaptığı paylaşımda "Kelimelerin bittiği yerdeyiz. Canım dedemi kaybettik. Mekanın cennet olsun dedem... Nur içinde yat, seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Gizem Güven-Caner Turp çiftinin acı günü

Gizem Güven ise acı haberi "Caner'in dedesi Selahattin dedemizi sabaha karşı kalp krizi sebebiyle kaybettik. Mekanın cennet olsun. Benim de son bir dedem kalmıştı. Daha bir hafta önce yanıbaşımızdaydın" sözleriyle paylaştı.

Takipçileri ise çifte başsağlığı mesajlarıyla destek oldu.

Gizem Güven-Caner Turp çiftinin acı günü

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