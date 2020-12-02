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02.12.2020 - 10:43 |

Gizem Karaca, 'Baraj' kadrosuna dahil oluyor!

Yapımcılığını MEDYAPIM ve No:9 Productions’ın, senaryosunu Hasan Tolga Pulat’ın, yönetmenliğini ise Ece Erdek Koçoğlu’nun üstlendiği “Baraj” dizisine sürpriz bir isim katılıyor.

Gizem Karaca, 'Baraj' kadrosuna dahil oluyor!
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Salı akşamları FOX izleyicisiyle buluşan dizinin 17. bölümünden itibaren Gizem Karaca, “Bahar” karakterine hayat verecek. Bahar, Nazım’ın (Feyyaz Duman) avukatı olarak izleyici karşısına çıkacak. Alımlı ve dikkat çekici bir avukat olan Bahar, hikayenin en kilit noktalarından birinde yerini alacak.

Kadrosunda Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Iman Casablanca ve usta oyuncu Sumru Yavrucuk’un yanı sıra Nezaket Erden, İhsan İlhan, Batuhan Yüzgüleç gibi birbirinden başarılı isimleri barındıran “Baraj”, heyecan verici bölümleriyle her Salı FOX’ta.

Magazin Haberleri Bülteni (2 Aralık 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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