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06.06.2020 - 08:38 |

Gizem Karaca ve Aslıhan Gürbüz'den 'doğallık' kararı

Oyuncu Gizem Karaca ve Aslıhan Gürbüz, radikal bir karar alarak boya ve makyajı bıraktı.

Gizem Karaca ve Aslıhan Gürbüz'den 'doğallık' kararı
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Oyuncu Gizem Karaca, 2017’de İzmir’in bir köyüne yerleşmişti. Karaca makyajı, kozmetiği bıraktığını, kendisine botanik bahçesi kurduğunu söyledi. Limon, biberiye yağı ve gül suyu yaparak cildine süren Karaca, bu karışımdan krem de üretti. 

2019’da Ayvalık’a yerleşen Aslıhan Gürbüz ise makyaj ve saç boyasından vazgeçti. Bahçesinden topladığı ürünlerle kendi kozmetiğini yarattı. Gürbüz,“Saçıma boya, sprey, fön değmedi. Şampuanı bıraktım. Saçlarım için el yapımı sabun, elma sirkesi ve karbonat kullanıyorum” dedi.

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    Cadde Yazarları

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