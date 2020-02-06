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06.02.2020 - 09:22 |

Gizem Karaca'nın babasının antikaları kurtuldu

Oyuncu Gizem Karaca, babası Cüneyt Karaca’nın antika otomobilleri üzerindeki icrayı kaldırdı.

Gizem Karaca'nın babasının antikaları kurtuldu

Gizem Karaca'nın iki ayrı davada avukatlığını yapan Oktay Süleyman Öztürk, ücretinin bir kısmını ödemediği gerekçesiyle hem oyuncu hem de ona kefil olduğunu söyleyen babası Cüneyt Karaca hakkında icra takibi başlattı. Avukat Öztürk, İstanbul 5’inci İcra Dairesi’nden Cüneyt Karaca’nın 1975 model Buick, 1973 model Opel otomobil için haciz kararı aldırdı. Karaca, Öztürk’e tüm davalardan kaynaklı hak ve alacaklarına karşılık 7 bin 500 TL ödedi. Karaca’nın vekalet ücretini ödemesinin ardından avukat Öztürk de icra takibi dosyasındaki hak ve alacaklarından feragat etti. (Hürriyet)

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