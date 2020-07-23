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23.07.2020 - 19:43 |

Gizemli Adaya Yolculuk konusu nedir? İşte Gizemli Adaya Yolculuk filmi oyuncu kadrosu

Gizemli Adaya Yolculuk filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Brad Peyton'un yer aldığı Gizemli Adaya Yolculuk filminin başrolünde ise dünyaca ünlü oyuncu Dwayne Johnson yer alıyor. İşte Gizemli Adaya Yolculuk filmi ile ilgili ayrıntılar...

Gizemli Adaya Yolculuk konusu nedir? İşte Gizemli Adaya Yolculuk filmi oyuncu kadrosu
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Aksiyon dolu bir aile komedisi olan Gizemli Adaya Yolculuk filmi bu akşam izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki Gizemli Adaya Yolculuk filminin konusu nedir? İşte hem bu sorunun yanıtı hem de Gizemli Adaya Yolculuk oyuncu kadrosu...

GİZEMLİ ADAYA YOLCULUK FİLMİ BAŞROL OYUNCULARI

Gizemli Adaya Yolculuk filmi başrollerinde Dwayne Johnson, Michael Caine, Josh Hutcherson, Luiz Guzman, Vanessa Hudgens, Kristin Davis, Anna Colwell, Branscombe Richmond yer alıyor.

GİZEMLİ ADAYA YOLCULUK FİLMİ KONUSU

Sean Anderson (Josh Hutcherson) okyanus ortasında gizemli bir adadan şifreli bir sinyal alır. Onu durduramayacağını anlayan üvey babası Hank (Dwayne Johnson) maceraperest Sean ile birlikte ipuçlarının peşinden gider. Yolculuklarına helikopter pilotu Gabato ve onun genç, güzel, inatçı kızı Kailani de eşlik edince gizemli adanın peşine düşen ekip tamamlanır. Bir hortum fırtınası sonrası gözlerini kumsalda açan ekip, geçidi keşfettikten sonra cennet misali bir manzarayla karşılaşırlar. Altından şelaleler, volkanlar, farklı canlı türleri ve daha bir çok sır onları beklemektedir: tabii Sean'ın büyükbabasıyla birlikte!

2008 yılında çekilen Dünyanın Merkezine Yolculuk (Journey to the Center of the Earth) filminin devamı olan yapım Jules Verne'nin Esrarlı Ada filminden uyarlanarak çekilmiş bir yapım. Uzun metraja yeni geçiş yapan Brad Peyton'ın yönetmen koltuğuna oturduğu filmin başrolünde ilk filmden gelen Josh Hutcherson yer alırken ona eşlik eden kadroda Dwayne Johnson, Vanessa Hudgens, Michael Caine ve Luis Guzmán isimleri göze çarpıyor.

 

 

 

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