Godzilla filmi konusu nedir? Godzilla oyuncu kadrosunda kimler var?

Gareth Edwards'ın yönetmenliğini üstlendiğini Godzilla filminin başrolünde Aaron Taylor-Johnson yer alıyor. Oyuncuları ve konusuyla adından söz ettiren Godzilla'da her şey Japonya'daki nükleer felaketten sonra başlar. İşte, Godzilla filmi detayları...

GODZİLLA KONUSU

1999 yılındayız. Filipinler'de tanımlanamayan dev yaratıklara ait kalıntılara rastlanmıştır. Bundan çok kısa bir süre sonra, Japonya'da nükleer santralde bir felaket meydana gelir. Şehirde santrale yakın olan bölge nükleer kirlilik nedeniyle tehlikeli bölge ilan edilmiştir. Amerikalı Joe Brody, resmi açıklamanın aksine bu felaketin bir deprem olmadığına inanmaktadır. Oğlu Ford askeri kuvvetlere alındığında, aklına gelen ilk düşünce Japonya'ya gidince babasını alıp Amerika'ya geri götürmek olur. Bu sırada Joe Brody, kirlilik olan bölgeye vardığında 15 yıl önceki alametlerin tekrar yayıldığını fark eder. Bir yaratık nükleer enerjiden beslenerek etrafında bir yıkımın izlerini bırakarak gitmiştir. Canavarı durdurmak için Amerikan ordusu harekete geçer. Bu sırada Ichrio Serizawa tarihöncesi çağlardan bu yana varolan efsanevi yaratık Godzilla'yı keşfeder. Devasa canavar Godzilla uykusundan uyanıp kendisine yapılanların intikamını almak harekete geçer!

GODZİLLA FİLMİ OYUNCULARI

Dünya çapında ilgiyle izlenen Godzilla filminin yönetmenliğini Gareth Edwards yürüttü. Oyuncu kadrosunda ise; Aaron Taylor-Johnson, Bryan Cranston, Elizabeth Olsen, Ken Watanab,Juliette Binoch, David Strathairn, Sally Hawkins yer alıyor.