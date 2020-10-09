Gökçe Akyıldız ekranlara dönüyor

Yakın bir arkadaşı ile buluşmaya geldiğini belirten Gökçe Akyıldız, yeniden ekranlara döneceği müjdesini verdi. Star TV'de yayınlanacak yeni bir dizinin kadrosunda yer alacağını açıklayan oyuncu, "Uzun zaman sonra güzel bir projeyle ekranlara dönüyorum. Tam tarih veremem ama inşallah yakın zamanda tekrar sevenlerimle buluşacağım için çok mutluyum" dedi.

Gökçe Ayyıldız'ın, yanına gelen sevenleriyle fotoğraf çektirmesi ve onlarla ayak üstü de olsa sohbet etmesi ve samimi tavırları dikkatlerden kaçmadı.