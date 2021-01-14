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14.01.2021 - 10:16 |

Gökçe Bahadır: Karmakarışık bir yıl oldu

Gökçe Bahadır, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden oyuncu, "2020, iyisiyle kötüsüyle hepimiz için zor bir yıl oldu" dedi.

Gökçe Bahadır: Karmakarışık bir yıl oldu
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Gökçe Bahadır, geçtiğimiz gün Etiler'de cadde üzerinde otomobilini beklerken görüntülendi. Bir kafeden pasta alan oyuncu, aracına binmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Habertürk'te yer alan habere göre; 39 yaşındaki oyuncu, "2020, iyisiyle kötüsüyle hepimiz için zor bir yıl oldu. Bu süreçte kendimize bir şeyler de katmaya çalıştık. Karmakarışık bir yıl oldu aslında. Umarım geçip gitmiştir. 2021, hepimiz için bir umut olsun" şeklinde konuştu.

Bahadır, yer aldığı bir müzikal ile ilgili görüşmeye gittiğini belirterek, "Dönüşü bekliyoruz. Her şey düzeldiğinde kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.

    Magazin Haberleri Bülteni (14 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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