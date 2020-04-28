Gökçe bahçe temizledi

Corona virüs tedbirleri kapsamında tüm kuralları uygulayan Gökçe, sağlıklı beslenerek, spor yaparak, kitap okuyup, bol bol müzik çalışmalarına ağırlık vererek günlerini geçiriyor. İki kedisi bir köpeği olan şarkıcı, her gün köpeği ile yürüyüş yapmayı da ihmal etmiyor.

Mutfakla ve ev işleri ile arası iyi olan Gökçe, geçtiğimiz günlerde Marmaris'teki evinin bahçesini temizledikten sonra elindeki uzun saplı tırmıkla verdiği pozu sosyal medyada paylaştı.