Gökçe Eyüboğlu 'Zümrüdüanka' dizisinin kadrosuna katıldı

Yapımını Pastel Film'in üstlendiği, başrollerini Alp Navruz ve Ceren Yılmaz'ın paylaştığı 'Zümrüdüanka' dizisinin yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.

Kadroya yeni isimlerin dahil olduğu diziye son olarak Gökçe Eyüboğlu katıldı. Son olarak 'Kadın' dizisinde boy gösteren oyuncu, 'Zümrüdüanka'da 'Deniz karakterine hayat verecek.

Çekimleri Kapadokya'da yapılan dizinin ekibi, çok yakında sete çıkacak.