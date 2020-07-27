MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Gökçe Eyüboğlu 'Zümrüdüanka' dizisinin kadrosuna katıldı
27.07.2020 - 10:47 |

Gökçe Eyüboğlu 'Zümrüdüanka' dizisinin kadrosuna katıldı

Oyuncu Gökçe Eyüboğlu, Fox TV ekranlarında yayınlanan 'Zümrüdüanka' dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Gökçe Eyüboğlu 'Zümrüdüanka' dizisinin kadrosuna katıldı
ABONE OL

Yapımını Pastel Film'in üstlendiği, başrollerini Alp Navruz ve Ceren Yılmaz'ın paylaştığı 'Zümrüdüanka' dizisinin yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.

Kadroya yeni isimlerin dahil olduğu diziye son olarak Gökçe Eyüboğlu katıldı. Son olarak 'Kadın' dizisinde boy gösteren oyuncu, 'Zümrüdüanka'da 'Deniz karakterine hayat verecek.

Çekimleri Kapadokya'da yapılan dizinin ekibi, çok yakında sete çıkacak. 

Magazin Haberleri Bülteni (27 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İtalyanca şarkı

İtalyanca şarkı

Güle güle oturun daveti

Güle güle oturun daveti

Teşekkür ziyareti

Teşekkür ziyareti

Özel çalışma

Özel çalışma

Sıradaki Haber